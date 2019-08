abuso de autoridade #

Corporativismo é aliado da impunidade….(J R Braña B……mais Em Tempo)

Inconformada com a forma como foi conduzida a reunião do último dia 14 de agosto, que aprovou o Projeto de Lei nº 7.596/2017, que trata sobre abuso de autoridade, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) apresentou Declaração Escrita de Voto, para oficializar sua posição contrária à matéria.

“Esperei os desdobramentos daquela sessão, acreditando que conseguiríamos reverter o resultado da votação, como isso não ocorreu, resolvi apresentar minha declaração de voto, de forma a deixar registrado o meu posicionamento contrário àquele Projeto, não só pelo texto, que poderia ser modificado e melhorado, mas, principalmente, pela forma autoritária como a aprovação ocorreu”, afirmou Mara Rocha.

“Espero que o Presidente Jair Bolsonaro vete o texto, e trabalharei, no Congresso Nacional para que o veto seja mantido”, finalizou a parlamentar.

Em tempo: parece avançada a posição da deputada Mara Rocha…mas não é…o projeto que pune Abuso de Autoridade é uma necessidade em sociedades democráticas…o exemplo está aí: o procurador dinheirista Dallangnol e Sérgio Moro, o ex-juiz parcial de Curitiba, abusaram (e continuam abusando) de suas autoridades em processos da Lava Jato, como mostra The Intercept_ há meses na Vaza Jato – e seguem impunes….

Em tempo 2: Projeto Abuso de Autoridade serve para conter abusos não só do MP e do Judiciário, mas do policial da esquina, do burocrata do serviço público, do delegado, do médico, de qualquer servidor público da União, Estado e Município…e o senado acerta em aprová-lo. A deputada Mara está equivocada politicamente.

Em tempo 3: ‘O abuso de poder é uma instituição brasileira… É algo banal o descumprimento das leis pelas autoridades brasileiras…’…“os possíveis abusos serão investigados pela corregedoria” é a frase protocolar que precede todo o engavetamento. O corporativismo inibe qualquer tipo de investigação.’ (jornalista João Filho, do The Intercept- Brasil)

Em tempo 4: mais atenção, combativa deputada Mara!

J R Braña B.

