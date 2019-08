instituto procon #

AnGA (Gov do Acre)

Durante dez meses, os atendimentos ao consumidor foram realizados somente na sede do Procon. A partir desta quinta-feira, 22, a população volta a ser atendida na Organização em Centros de Atendimento (OCA). O comerciante Renato Cesário Silva foi um dos primeiros a ser atendido na Praça Rosa da OCA. O retorno da prestação de serviço resulta do processo de transformação do departamento Procon em Instituto Procon e do fortalecimento da política de defesa do consumidor.

(…)

O governador GladsonC informou, ainda, que a estrutura física da OCA passará por uma reestruturação a partir do próximo mês. As melhorias na área de serviços abrangem limpeza, conservação e copa. Na área de infraestrutura estão a impermeabilização da cobertura, iluminação, climatização e pintura.

(…)

Em tempo: por que o serviço da PF em expedição de Passaporte parou na OCA ainda na gestão passada e nunca mais voltou?

J R Braña B.

