bolsonaro #

Imagens e sons nesta noite em Brasília feita por um acreano e enviadas a oestadoacre no momento em que o presidente (sic) fala à tv sobre as queimadas.

Talvez não saia na velha mídia ainda esse embrionário panelaço….

–Fora Bozo! – é o que se ouve.

Já é um começo: a classe média vendo o buraco em que se meteu….

-Será que é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar? – pergunta o remetente do vídeo abaixo

Em tempo: o primeiro panelaço aqui no oestadoacre…quem sabe…

J R Braña B.