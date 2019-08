nilson mourão #

Post do ex-governador Tião Viana sobre o histórico militante político do Partido dos Trabalhadores, Nilson Mourão…

Nilson Mourão, um arquétipo em movimento para organização do grito das pessoas conscientes do Acre contra as queimadas e a destruição dos ecossistemas da Amazônia. pic.twitter.com/sPoP6yi6Av — Tião Viana (@tiao_viana) August 24, 2019

Em tempo: e olha que nos idos de 80 vivíamos em divergências tolas…ele no PT, já dirigente consagrado, e eu no Sindicato dos Bancários, com influência direta do PCdoB…mas nas madrugadas véspera de greve-geral nos encontrávamos nas garagens das empresas de busão…era ali que a greve triunfava ou não…dependia dos piquetes para que os coletivos não saíssem…geralmente dava certo.

J R Braña B.

