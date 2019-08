comunicado gov #

Comunicado do Governo do Acre



O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, informa que o pagamento do salário dos servidores públicos do Estado referente ao mês de agosto será realizado na próxima quarta-feira, 28.

O pagamento antecipado do salário tem sido uma das metas da atual gestão, que busca contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população e o aquecimento da economia local. Com esse propósito, o governo Gladson Cameli eleva a confiança do povo acreano na visão de futuro e responsabilidade com o que é direito garantido dos servidores públicos do Estado.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre

