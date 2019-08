presidente méxico #

No México….

…o presidente Lopez Obrador (trabalhista):

Não aumentou impostos…

Não aumentou a gasolina, o gás, o diesel, da energia elétrica…

Acabou com cirurgias plásticas, aviões e consultas em plano de saúde privados para altos burocratas do governo bancadas com recursos públicos…

Acabou com aposentadorias milionárias para ex-presidentes..

Acabou com salários de 170 mil Pesos (147 mil Reais ou 36 mil Dólares)

Já não há 8 mil pessoas pagas para cuidar do presidente…

Não há mais avião presidencial…

E aumentou o salário mínimo em 16%….havia 32 anos que não havia reajuste.

Presidente Andres Manoel Lopez Obrador, assista os curtos vídeos abaixo

Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

vídeo 2

Estoy orgulloso de poder llevar a la práctica la premisa de que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre. Les comparto el mensaje de mi informe al Congreso en materia de austeridad. pic.twitter.com/XgwzyggnQH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

Gostou desse conteúdo? Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia local…contribuição a partir de R$ 5





Ouça a webrádio oestadoacre