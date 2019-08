Quais as loterias brasileiras mais populares?

loterias brasileiras #

Muita gente que aposta na loteria, com esperança de ficar rico, muitas vezes não conhece bem as modalidades disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal. Não sabem quais são as modalidades mais fáceis, as que têm sorteios quase diários, quem paga os melhores prêmios ou até mesmo o preço do bilhete de cada uma delas.

A loteria que atrai as atenções de quase todo mundo, sem dúvidas, é a Megasena. No final do ano, a Mega da Virada chega a paralisar o país, com o sorteio no último dia do ano. Muita gente espera pelo resultado para poder sair e curtir as festas de Réveillon.

A Megasena custa R$ 3,50 por bilhete, o apostador escolhe 6 números entre 60 e aguarda um dos dois sorteios por semana – aos sábados e terças-feiras – para saber se ficou milionário. Já a Quina da Loto custa apenas R$ 1,50 por ticket e tem sorteio correndo de segunda a sábado. Nela, o apostador precisa escolher 5 números entre 80 disponíveis.

Quem vê estes números – 6 em 60 e 5 em 80 – pode ter a falsa impressão de que a Megasena seria “mais fácil” que a Quina, o que não poderia ser mais enganoso. A probabilidade de se acertar a Quina é muito maior. Mas a Mega costuma pagar prêmios um pouco maiores, isso atrai a cobiça dos apostadores.

Ganhar sozinho na Mega tem valores aproximadamente 3, 4 vezes maiores que os da Quina, já que esta possui um número de sorteios maior. Mas a Quina acumula com maior frequência e isso faz com que quase toda semana haja uma premiação na casa das duas ou três dezenas de milhões de reais.

É isso mesmo que você leu. Ao acompanhar as quantias pagas pela Quina, em 2019, foram inúmeros casos em que a modalidade entregou mais de 30 milhões de reais aos vencedores. Sem nem citar o sorteio especial de São João, que corre todos os anos no dia do santo mais popular do nordeste e que este ano distribuiu 140 milhões!

A Quina de São João é igualzinha a Mega Da Virada. A grana sai de qualquer maneira, se não houver um acertador dos 5 números, ele sairá para quem fizer 4 ou 3 pontos. E os prêmios também podem se tornar parecidos, com a Mega pagando ainda uma quantia um pouco maior, a depender do ano.

Outras modalidades – Dupla Sena e Lotofácil – também têm sorteios especiais que distribuem premiações incríveis, mas nada comparáveis ao das duas coirmãs mais famosas. Chegam aos valores de 30, 40 milhões e ocorrem nas semanas da Páscoa e da Independência da Pátria, respectivamente.

Ambas custam R$ 2,00 por bilhete, mesmo preço da Timemania e Loteca. A Lotomania custa R$ 1,50, a Lotogol cobra R$ 1,00 por cada aposta e, finalmente, a Loteria Federal custa R$ 3,00 por cada pedacinho da tira. Cada um deles permite apostas maiores por bilhete, mas o custo também aumenta proporcionalmente.

A premiação de cada uma delas varia. Quando acumulam, chegam a pagar 12, 15 milhões, mas a média de prêmios fica em 5, 7 milhões de reais. São bons prêmios, mas nada que se compare à Mega ou a Quina. A antiga Loteca – na década de 70, 80 – fez alguns brasileiros milionários, mas a alta inflação no período torna impossível mensurar os valores, pagos em cruzeiro, na época.

Ligada aos jogos de futebol, a Loteria Esportiva inspirou outras modalidades como a Lotogol e a Timemania. Esta última paga, inclusive, parte do que arrecada a alguns clubes de futebol, amortizando suas dívidas fiscais junto ao governo federal.