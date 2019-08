prof. cláudio #

Sempre atento, o professor Cláudio Ezequiel envia observação sobre o movimento de filiações de personalidades do Acre ao PSDB com vistas às eleições municipais.

-O PSDB atua na retirada de direitos, defende uma reforma previdenciária que destrói o sistema de seguridade social brasileiro, quer privatizar as universidades e o ensino público e sustenta no congresso as políticas bolsonaristas que está destruindo o Estado de Bem-Estar social. Se tem alguém que se identifica com essa posição, lamento!