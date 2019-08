senadores acre #

Dessa vez os três senadores do Acre acertam ao não assinar essa CPI da chantagem denominada LavaToga (contra o STF)…que nada mais é do que uma tentativa dos lavajateiros parciais e seletivos de Curitiba e seus títeres no senado para intimidar o Supremo Tribunal Federal…

Aos lavajateiros, o remédio jurídico é o Projeto de Abuso de Autoridade, que eles morrem de medo…exatamente porque abusam…

Pela primeira vez – sempre há a primeira vez, né? – oestadoacre elogia os três senadores do Acre de um só clique…

Os três senadores já perceberam que uma hora a canoa vai virar e os cínicos e monstros da farsa da Lavajato, como mostra The Intercept_ – vão responder por seus crimes contra o Brasil…

J R Braña B.

Fim de semana de boa música….na webrádio oestadoacre…