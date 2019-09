há exatos 3 #

Dilma acertou em cheio…‘capturaram as instituições’ do Estado e arruinaram a vida da maioria da população brasileira….

Alguns itens da piora…:

Estado Democrático de Direito e Constituição rasgados…..

Gás….saiu de R$ 30 e foi R$ 100…

Gasolina…saiu de 2,39 e foi a R$ 5….

Dólar saiu de R$ 2 e está em mais de 4….

Desemprego subiu a 13 milhões…

Salário Mínimo deixou de ser reajustado pela inflação mais PiB.

Lava Jato, hoje desmoralizada pelas revelações do The Intercept – destruiu milhões de empregos…prendeu petistas e poupou bancos, tucanos…e mais alguns escolhidos

Reforma Trabalhista retirou direitos e não gerou um emprego sequer…

Reforma da Previdência impedirá trabalhador de se aposentar…terá que contribuir com 40 anos para ter direito a 100% do benefício…

Em histórico discurso em 31 de agosto de 2016, @dilmabr foi profética. “Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e do retrocesso social” https://t.co/gE1s42vTAc

— Sul21 (@jornalSul21) August 31, 2019