Governo quer ampliar participação da indústria local e produção familiar na compra da merenda escolar

O Governo do Estado Acre estuda medidas para aumentar a participação de indústrias locais e de produtores familiares na aquisição da merenda escolar para os próximos anos. A medida visa, principalmente, movimentar a economia acreana por meio da geração de emprego e renda.

“Sabemos da qualidade que as nossas indústrias possuem e que elas têm capacidade para fornecer vários itens da merenda escolar. Com isso, além de oportunizar o crescimento dessas empresas, o Estado também contribuirá para a geração de novos postos de trabalho”, destacou a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

(…)

Em tempo: tem sido rotina, pelo menos duas vezes na semana, alunos da rede pública estadual da capital reclamarem da merenda servida nas escolas…‘Ninguém aguenta mais suco e essa bolacha seca no prato…’

Em tempo 2: atenção, governo! Muitos alunos da rede pública vão à escola por conta da merenda…se ela é péssima, os alunos encontram mais um motivo para faltar às aulas…

Em tempo 3: no próximo post sobre esse assunto vou mostrar uma foto do prato cheio de bolacha seca e o suco servido nas escolas do Acre…

J R Braña B.

