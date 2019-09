datafolha pesquisa #

Arrependimento agora não dá mais, né….??!! Segue em Em tempo…

Folha de S. Paulo/DataFolha

Se o segundo turno da eleição para presidente da República fosse hoje, Fernando Haddad (PT) seria eleito com 42% dos votos, contra 36% de Jair Bolsonaro (PSL), indica pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (2). Outros 18% votariam branco ou nulo e 4% não souberam responder.

Em 28 de outubro do ano passado, no segundo turno da disputa, Bolsonaro foi eleito presidente com 55,13% dos votos válidos (excluídos brancos, nulos e indecisos). Haddad obteve 44,87%.

(…)

Em tempo: crescimento da reprovação de Bolsonaro era previsível…quem tem um mínimo de juízo na cabeça sabe, desde o começo – que o seu governo (?) não tem como dar certo – J R Braña B.

Com o perdão dos jumentos…(Florestan Fernandes)