Pornográfico é o que Bolsonaro faz com a UFAC e as outras…

pornográfico #

O ac divulga que houve constrangimento na abertura dos Jogos da Universidade Federal do Acre por conta de uma ‘música pornográfica’…

E qual música dessas que tocam hoje por aí não é ‘pornográfica’…???

Quando não são pornográficas na forma, na letra…

…são pela falta de conteúdo.

O problema não é pornografia em si, porque pornografia de verdade é o que ministério da Educassssão está fazendo com as universidades públicas…

O ministério da Educasssssão, do minixxxxtro que escreve paralização com Z, é o verdadeiro cafetão do ensino público superior.

Esse, sim, é a própria pornografia e o próprio constrangimento da Educação Brasileira.

Existe algo mais pornográfico que o governo Bolsonaro?

Pois é…

J R Braña B.

