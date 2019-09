Greve: acuado, governo chama encontro com sindicato da saúde

greve saúde #

Consigna dos trabalhadores da saúde: ‘Já derrubamos o governo Tião Viana…vamos derrubar o de GladsonC’

AnGA (Gov do Acre)

Governo convida lideranças da Saúde para reunião na segunda-feira

A gestão do governador Gladson Cameli tem sido marcada pelo diálogo aberto com todos e, em especial, as categorias sindicais, por entender a importância do trabalho conjunto e da colaboração de todos para a garantia da prestação dos serviços necessários e de qualidade para a nossa população.

Com este objetivo e para evitar prejuízos à população, tendo em vista o indicativo de greve da categoria, o governo está se colocando novamente à disposição para dialogar com as lideranças sindicais para, juntos, encontrar soluções. Assim, os líderes sindicais, serão convidados para uma reunião, na próxima segunda-feira, 9, às 15 horas na Casa Civil.

(…)

Em tempo: na segunda tem assembleia dos professores no prédio da secretaria de Educação – J R Braña B.

