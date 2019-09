direitos humanos presos #

O promotor de justiça Tales Tranin ao ac:

‘Eu fiz uma inspeção de surpresa onde flagrei três toneladas de alimentos vencidos nos frigoríficos. Acionei a Vigilância Sanitária, que ficou no local até nove da noite, fizeram o auto de infração e já levaram para o aterro sanitário onde os produtos foram incinerados.’

‘A Vigilância Sanitária vai aplicar uma multa e esse auto de infração vai vir para as minhas mãos, onde vou tomar as providências cíveis e criminais. A cível é entrar com uma eventual ação de improbidade administrativa, já que houve uma quebra de contrato. E a parte criminal, já que é crime fornecer produtos alimentícios vencidos para consumo.’

(…)

Em tempo: existe corrupção de mão única? Sem acordo entre o agente privado e agente público?…

Em tempo 2: seria bom o MP dá uma passada de surpresa nos municípios e verificar as condições da comida dos detentos nos presídios….vai ver que a coisa é mais feia do que se imagina….

Em tempo 3: Direitos Humanos!…o Estado tem o dever de cuidar dignamente dos detentos (então pra quê os prendeu?)…não adianta os brucutus espernearem.

