credito de carbono #

AnGA (Gov do Acre)

Acre propõe primeiro programa de pagamento de crédito de carbono com recursos da própria região

Em uma atitude inédita que será apresentada nos próximos dias junto ao projeto de desenvolvimento da Zona Especial para o Desenvolvimento Agropecuário dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia (Amacro), o Governo do Estado irá propor a criação do primeiro programa de pagamento de crédito de carbono com recursos da própria Zona.

A Amacro é um audacioso projeto dos três estados para consolidar a criação de uma nova região próspera, sobretudo por meio da produção agrícola e diversos outros setores do agronegócio. A riqueza gerada com o agronegócio seria utilizada para dar sustentabilidade ambiental, contribuindo com as demais fontes de recursos já existentes e assim tornando as políticas ambientais mais sólidas e sustentadas com a riqueza da própria região.

O desenvolvimento do projeto conta com o apoio da Embrapa Territorial, que está finalizando a proposta de como vai funcionar efetivamente a Amacro. Nos dias 9 e 10 será realizada uma reunião, na sede da instituição em Campinas (SP), para uma revisão do projeto da Amacro antes da apresentação da versão final para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prevista para ocorrer até o final do mês de setembro.

“Todo o dinheiro desse fundo virá da arrecadação de dentro da própria Amacro. Essa é uma proposta inédita para que sejamos capazes de realizar o desenvolvimento econômico dessa região, entre os três estados, no âmbito do agronegócio e ainda assim mantendo a preservação ambiental, sem aumentar o desmatamento”, conta Paulo Wadt.

A medida seria similar às propostas de pagamento de créditos de carbono que hoje são pagos exclusivamente por governos e entidades internacionais, o que resultaria na diminuição da dependência desses recursos para a melhoria da qualidade de vida de extrativistas, indígenas e para a proteção de florestas.

(…)

Em tese: tomara que não fique na ideia…no Acre já existem pessoas ganhando dinheiro com preservação da floresta (os chamados crédito de carbono, que são vendidos para empresas internacionais, que pagam para manter a floresta em pé)….- J R Braña B.

Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre…em defesa do meio ambiente





Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra – ME

Bradesco

Agência 0428-8

Conta Corrente 54694 -1