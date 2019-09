é muito fácil #

Louro Marques, ex-deputado do PT e secretário de Estado, deixa o partido…

Jenilson, médico, eleito deputado pelo PCdoB, deixa o partido também…

Em tempo: é muito difícil ser do PT, do PSol e do PCdo B a vida toda….não é para qualquer um…

J R Braña B.

