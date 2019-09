bancos procon #

Procon convoca bancos para tratar sobre falta de dinheiro em caixas eletrônicos

O Instituto Procon convocou para quinta-feira, 12, às 10 horas, a Superintendência do Banco do Brasil no Acre para tratar, dentre várias questões, sobre a problemática dos desabastecimentos de dinheiro nos terminais de autoatendimento, os caixas eletrônicos, das agências bancárias localizadas em todo o estado, principalmente no interior.

A ação do Procon será realizada junto a todas as instituições bancárias, conforme cronograma de reuniões estabelecido pelo órgão de defesa e proteção dos direitos do consumidor.

Em tempo: há coisas que seria melhor que não existissem…

Em tempo 2: os bancos são absolutos…vivemos todos sob o regime dos bancos…o Estado brasileiro virou um empregado dos bancos.

J R Braña B.

