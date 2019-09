carluxo democracia #

Carlos Bolsonaro diz que transformação que o Brasil quer não será rápida por vias democráticas. https://t.co/XE6CooyzJ7 pic.twitter.com/aKm5jkWhxk — O Globo Brasil (@OGloboPolitica) September 10, 2019

Em tempo: a elite só aceita a Democracia quando está ameaçada….diz trecho do documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa…confira o trecho abaixo:

-Um escritor grego disse que a democracia só funciona quando os ricos se sentem ameaçados. Caso contrário, a oligarquia toma o poder. De pai pra filho, de filho pra neto, de neto pra bisneto e assim sucessivamente. Somos uma república de famílias. Umas controla as mídias, outras, os bancos. Elas possuem a areia, o cimento, a pedra e o ferro. E, de vez em quando, acontece delas se cansarem da democracia, do Estado de Direito. (…)

Em tempo 2: é isso…como estão no poder e não se sentem ameaçados no momento…pra quê democracia?

Em tempo 3: olha o país que nos transformamos…o 03 do Bolsonaro, o Embaixamburger, vai visitar o pai no hospital e posa com arma na cintura…em qualquer país civilizado seria preso.

J R Braña B.

Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre…





Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra – ME

Bradesco

Agência 0428-8

Conta Corrente 54694 -1