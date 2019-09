bolsonaro le monde #

O jornal mais importante da França, Le Monde, põe na capa o presidente Bolso…, digo, o ex-presidente Lula…

A aspa de Lula: ‘Bolsonaro é o resultado da rejeição à política’

Lula na capa de um dos jornais mais importantes do mundo, Le Monde. O jornal francês elogia a postura do ex-presidente e diz que não perdeu seu vigor. “O estilo é presidencial e o símbolo é claro: Lula ainda está no trabalho, ainda está em ação”. pic.twitter.com/0ocEjUY2VT

— Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) September 12, 2019