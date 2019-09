itaú cultural #

A Caminhada Rumos formada por uma equipe do Itaú Cultural passa por Rio Branco

No dia 16 de setembro, das 19h às 21h, o Cine Recreio, em parceria com o Itaú Cultural, recebe a Caminhada Rumos, formada por Adriana Gomes, gerente do núcleo Financeiro e Controladoria, e Edson Natale, de Música. A proposta é apresentar o edital aos artistas, pensadores, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto, esclarecer dúvidas e trocar informações. Criado há 22 anos, o Rumos é um dos primeiros editais do Brasil e o instituto, fundado em 1987, há mais de três décadas fomenta a produção e a difusão de trabalhos de artistas, produtores e pesquisadores brasileiros.

A instituição abriu, no dia 3 de setembro, as inscrições para a edição Rumos Itaú Cultural 2019-2020, que devem ser efetuadas exclusivamente pelo site rumositaucultural.org.br até as 23h59 de 18 de outubro – horário de Brasília.

Sobre o Rumos Itaú Cultural

Um dos maiores editais de financiamento de projetos culturais do país, o Programa Rumos, é realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. A iniciativa recebeu mais de 64,6 mil inscrições desde a sua primeira edição, vindos de todos os estados do país e do exterior. Destes, foram contempladas mais de 1,4 mil propostas nas cinco regiões brasileiras, que receberam o apoio do instituto para o desenvolvimento dos projetos selecionados nas mais diversas áreas de expressão ou de pesquisa.

SERVIÇO:

Caminhada Rumos

Em Rio Branco (AC)

16 de setembro, segunda-feira, das 19h às 21h

Local: Cine Recreio

Rua 17 de novembro, 1.277, 2º Distrito, Gameleira

121 lugares

Sujeito a lotação da sala

Classificação indicativa: livre

Telefone: (68)3224-5221

E-mail: gabinete.fem@ac.gov.br

Entrada gratuita

Interpretação em Libras