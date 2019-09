golpista merval #

Merval Pereira, a voz do dono da Globo no golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, agora pede democracia e acusa o governo de extrema-direita Bolsonaro de não aceitas os limites constitucionais…não sem inserir uma mentira em seu, ao comparar os atos de Bolsonaro com os da administrações de PT no tocante o respeito às liberdades.

Diz Merval:

“Os retrocessos democráticos que estão ocorrendo em diversos níveis do governo brasileiro são preocupantes, na medida em que se avança sobre as liberdades civis, conspira-se contra o combate à corrupção, aparelha-se à direita o que antes era aparelhado à esquerda”,…

(…)

Em tempo: leia o artigo de Merval aqui

