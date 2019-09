lamento bolivaino #

Com o grupo de rock Enanitos Verdes…que é argentino e, na contramão, homenageia os bolivianos, que são muito discriminados na Argentina, em São Paulo, nos EUA, e até aqui em Rio Branco…acredite!

oestadoacre os respeita muito e dedica esta emocionante canção para todos que têm um coração e sentimento…

A Bolívia é um dos mais lindos países do mundo…

Trecho de Lamento Boliviano…:

//Y hoy estoy aqui

//Borracho y loco!

//Y mi corazón idiotaaa

//Siempre brillaráa!!!

Outro:

//Nena (querida), não se penteie na cama

//Porque os viajantes

//Vão se atrasar

Em tempo: a cerveja mais gelada de Rio Branco é servida pelo Echeverría, um boliviano, já acreano – no churrasquinho famoso do Malecón do Tropical.

Se emocione com Lamento Boliviano

Tenha uma plácida noite…a Lua me espera….!

J R Braña B.