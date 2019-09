tião vítor #

Jornalista Tião Vítor, enviado a oestadoacre

-Fazia tempo que não via tanta unanimidade em torno de alguém como há em relação a esse coronel da Saúde. Não conheço ninguém que goste dele. Na minha memória, aparecem apenas Ariosto Miguéis, que brigou com o pessoal da Educação e Rubens Branquinho, que ficou conhecido como o paraquedista-mor da política do Acre. Mas isso lá nos anos de 1980/90. (Tião Vítor)