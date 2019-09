meio ambiente #

AnGA (Gov do Acre)

Major Rocha se reúne com o Ministro do Meio Ambiente e confirma repasse de R$ 23 milhões para o Acre

O vice-governador Major Rocha, em audiência com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesta segunda-feira, 16, a confirmação de que o Acre vai receber, nos próximos dias, a quantia de cerca de R$ 23 milhões para ações no meio ambiente e combate aos incêndios florestais. O anúncio foi feito oficialmente aos governadores da Amazônia Legal através de videoconferência. Presentes à reunião com o ministro estavam os vice-governadores Major Rocha, do Acre, e Carlos Brandão, do Maranhão, e o Representante do Estado do Acre em Brasília, Ricardo França.

O dinheiro que será repassado aos estados é proveniente do repatriamento de valores que foram recuperados pela Operação Lava Jato em desvios da Petrobrás.

Em tempo: curiosidade para saber como serão utilizados esses recursos…23 milhões!

Em tempo 2: por que não um plano de urbanização e arborização na capital e municípios????

Em tempo 3: os recursos (23 milhões) são provenientes da operação lava jato (que deu mais prejuízo ao Brasil do que benefícios…esse operação quebrou a engenharia brasileira e deixou milhões de desempregados…já, já a CPI da lava jato jogará luz.

Em tempo 4: e perceba que o título original do release (maioria é assim) prima pelo culto à personalidade…não é o governo que reúne com o Ministério…é o Major….

J R Braña B.

