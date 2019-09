burocratas gov #

Como se sabe, burocrata é uma espécie que luta para atravancar as coisas…e se funcionar tem que depender do carimbo dele…porque a marca registrada do burocrata é o carimbo…que ainda persiste mesmo em tempo de internet quase 5G lá no mundo, que não é o Acre…

Na Aleac, no entanto, o líder do governo, deputado Luiz Tchê, foi além com os burocratas de GladsonC:

-Esses burocratas do governo deveriam sair do ar-condicionado…ajudar e não ficar o tempo todo com a bunda na cadeira.

A reclamação foi devido o governo ter sido chumbado por 20 deputados na última votação na Aleac…

Os deputados jogaram no lixo 08 vetos de sua excelência, GladsonC….que trabalhou duro na semana em viagem à Europa cuidando dos interesses mais nobres dos seus súditos acreanos….ka ka ka!

Quem sabe o líder não quis dizer: que tal tirar a bunda do assento da cadeira do avião?

Bem.

A partir desta semana, o líder do governo, é certo, passará a receber tratamento vip na cafua e nos escaninhos de burocratas do Palácio.

Claro, tudo na moita.

Em tempo: qualquer coisa chama o Sargento Garcia, não o do Zorro…mas Luiz Garcia, que foi líder de Edmundo, Romildo, Orleir Cameli….

J R Braña B.

