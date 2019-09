ny gladsonc #

AnGA (Gov do Acre)

Governador participa de agenda na Semana do Clima de Nova Iorque

Cameli cumprirá uma série de compromissos visando capitalizar avanços para o Acre

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, embarca nesta sexta-feira, 20, para os Estados Unidos onde cumprirá agenda institucional. No sábado, 21, o governador se reunirá para tratar sobre os objetivos da missão e estratégia de interação com os parceiros da cooperação internacional. No domingo, 22, Cameli acompanha a agenda dos governadores na Semana do Clima de Nova Iorque.

(…)

Em tempo: Bolsonaro não terá espaço na cúpula do clima da ONU…e no evento propriamente da ONU, que o Brasil tem o direito a falar primeiro, Bolsonaro já entra derrotado….será um vexame…

Em tempo 2: e GladsonC não perderia um evento desses em uma das capitais do mundo, óbvio…e vários governadores vão estar lá…ele não está errado em ir…isso ajuda a ele entender um pouco a importância da Amazônia

