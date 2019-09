mãe gladsonc #

A mãe do governador do Acre, Linda Cameli, desempenha papel importante, acredite, na gestão do seu filho GladsonC, lá de Manaus (AM), mesmo não tendo cargo algum.

É ela que diz muitas coisas que o próprio governador, por razões óbvias, não pode dizer em relação à sua base na Aleac

É de dona Linda, por exemplo, a frase:

-Se estivessem tão preocupados com a população não estariam tão desesperados…

A resposta dela é para os deputados de apoio ao governador, que perderam cargos esta semana e, nas palavras da mãe de GladsonC estão ‘desesperados’.

ka ka ka!!!

O pior é que ela tem razão…

É a primeira vez na história do Acre que a mãe de um governador participa ativamente – mesmo que seja pela rede antissocial – do debate público que envolve o governo do filho…e não deixa passar nada.

Acho isso muito bom.

Queria ver um deputado aliado de GladsonC respondendo dona Linda…publicamente, claro.

ka ka ka!!!

J R Braña B.

