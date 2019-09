clima ny onu #

‘Climatempo’ da ONU

Previsão do tempo, ops, do clima em NY nos próximos dias para a delegação acreana é de 23ºC, céu azul, brigadeiro mesmo, mesa farta, sorrisos de felicidade, quem sabe um rolezinho na Time Square (se der tempo, claro) e, óbvio, muuuuita preoóóócupação com o meio ambiente no Acre e na Amazônia.

Protagonizar mesmo, o Acre não vai…A ONU convidou para falar o governador de Pernambuco (NE), Paulo Câmara, do Partido Socialista Brasileiro.

GladsonC vai ouvir…se ouvir….

Aqui pra nós, quanto tempo aguenta o governador do Acre em reuniões como essas?

As fotos de parte da delegação do Acre…

Em tempo: aqui em Rio Branco o clima é de tranquilidade plena: morte no trânsito, tiros no Calafate, arrastão em busão, arrobamentos em casas…a única coisa fora da ordem na capital foi a descoberta do ‘Cem’, que era mudo e agora não é mais…porém, o bom mesmo é que a segurança já sabe a causa da violência por aqui: ‘50% dos PMs estão cedidos para outras instituições, quando deveriam estar nas ruas.’ – J R Braña B.

Ajude manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre

Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra – ME

Bradesco