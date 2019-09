ny sustentável #

Na tarde deste domingo tive a oportunidade de falar sobre nossa política de governo com base na geração de emprego e renda preservando nossas florestas. Queremos mostrar que é possível crescer ao caminhar lado a lado com a sustentabilidade. Com responsabilidade e planejamento estratégico podemos ir longe.

Para cumprirmos nosso compromisso com a sociedade, é nosso dever ter como base o que está na Constituição e preservar tudo aquilo que deve ser preservado – Gov GladsonC, no Insta.