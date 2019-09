beatles sábado moisés #

Produção de Moisés Alencastro

Sábado, em Rio Branco…

O projeto La Nonna Musical, pilotada por Moisés Alencastro, apresenta o espetáculo “The Beatles All you Need is love – Um tributo ao amor”. O show com a banda Clube Retrô e participações de Milla Malu e Saulo Olímpio acontecerá no próximo sábado, 28, às 21 horas, no La Nonna. A banda será a responsável por levar as melhores lembranças do quarteto de Liverpool ao público presente. Os grandes sucessos serão tocados, como “Yesterday”, “Help!”, “Revolution”, “All You Need Is Love”, “Let It Be”, entre outros. Valor do ingresso R$ 30. Informações: 99985- 8832. Eu vou!

