fanatismo religioso cruzeiro #

Informa o Léo no seu site destemido, que a prefeitura de Cruzeiro do Sul está destruindo um dos portais da cidade, pasme, para favorecer um evento evangélico chamado ‘Marcha para Jesus.’ (vídeo no final do texto)

Vou direto ao assunto, sem eufemismos:

Ou a sociedade esclarecida e democrática brasileira combate o fanatismo religioso ou ele transformará este país numa ditadura de pastores…uma teocracia neopentecostal.

‘Marcha para Jesus’…há evento mais individualista, reacionário e anti religião que esse?

Não há…

Jesus foi um revolucionário…no mínimo um socialista do seu tempo….o contrário desses falsos líderes religiosos que são, na verdade, na sua grande maioria, dinheiristas.

Infelizmente os políticos que são contra essa hipocrisia não se manifestam por medo de perder votos….vão perder de qualquer jeito, pois no Acre e no país essas ideias avançam na destruição da nossa pluralidade.

O Congresso está contaminado de ideias religiosas obscuras (existe até a Bancada da Bíblia)…e o Acre tem seus representantes lá, infelizmente.

É preciso investir em Educação (filosofia, sociologia desde o pré)…

Entendem agora por que o evangélico Bolsonaro e o MEC atacam a escola pública, as universidades…a filosofia, a sociologia?

Só a democracia fortalecida pra sepultar qualquer possibilidade de um Brasil fanático por religião.



Em tempo: Por que mulheres ainda seguem um tipo desses?

J R Braña B.

