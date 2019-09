professores desespero #

O governo agiu correto ao fazer novo concurso para professores efetivos…

E errou no planejamento…se é que houve.

Em pleno ano letivo, professores provisórios estão sendo substituídos nas escolas pelos concursados…

Não seria mais prudente, socialmente, que a substituição fosse feita no começo do próximo ano…?

O desespero toma conta de dezenas de provisórios que podem ficar sem salários já a partir do próximo mês…eles contavam com o contrato até dezembro, pelo menos…

O sindicato da categoria, o Sinteac, não fala nada…

Poderia ter negociado uma substituição mais justa…

Poderia, mas não fez nada…

Planejamento?: substituição de professores nas escolas causa desespero em provisórios, que vivem iminência do desemprego antes do fim do ano (cadê o Sinteac?) (https://t.co/vPxK1AiLaN) pic.twitter.com/kujLSE50Hd

— Oestadoacre (@Oestadoacre) September 26, 2019