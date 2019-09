lula #

Lula não caiu na arapuca dos não mais super-homens da Lei de Curitiba (da farsa seletiva da operação lavajato)

A história, os fatos contam e mostram que o regime racista da África do Sul, tendo à frente Frederik de Klerk, quis fazer o mesmo com Mandela…o regime do Aphartheid acuado pela opinião pública do mundo propôs que Nelson Mandela seria solto, mas com ‘algumas condições’. Fria…!

Lula disse não!

E disse muito bem.

-Só saio com minha inocência restabelecida…não troco dignidade por liberdade….

Os lavajateiros não contavam com o imenso cacife político (aqui e no exterior) do maior presidente da história do Brasil…(Lula e Vargas são os maiores) e agora acuados também, como na África do Sul – inventam uma liberdade condicional para o ex-presidente, que venceria as eleições últimas caso o ex-juiz Moro (minixxxtro da justissssssa de Bolsonaro) não tivesse impedido sua candidatura a presidente…

O golpe lavajateiro foi bom à época, mas não foi perfeito…não há crime perfeito, diz a literatura.

Abaixo a carta de Lula…

A íntegra da carta de Lula sobre o pedido de progressão de regime feito pelo MPF. pic.twitter.com/J6B6ojBzaw — Lula (@LulaOficial) September 30, 2019

Em tempo: o juiz espanol Baltazar Garzon…que prendeu o assassino ditador August Pinochet (ídolo de Bolsonaro):

Baltasar Garzon, jurista espanhol respeitado mundialmente, após visita a Lula. “Se eu tivesse um milímetro de dúvida sobre minha inocência não teria te convidado para vir aqui”, disse Lula ao vê-lo. “E se eu tivesse um milímetro de dúvida não estaria aqui”, respondeu Garzon. pic.twitter.com/tiyLRomXLZ — Lula (@LulaOficial) September 27, 2019

J R Braña B.

