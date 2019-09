vergonha sena #

As imagens mostram o prefeito da cidade, o bolsonarista Mazinho Serafim (MDB de Flaviano Melo e aliado do governador GladsonC) questionando policiais de trânsito que faziam blitz do álcool zero (ou seja, cumpriam ordens) no município…

–Quem mandou vocês aqui?– indaga o prefeito ao agente de trânsito, sugerindo que em Sena é preciso ter autorização dele, o prefeito, para entrar na cidade e fazer cumprir o Código Brasileiro de Trânsito.

Assista…depois digo o que penso no Em tempo



Em tempo: o Ministério Público vai tomar alguma providência?

Em tempo 2: se o prefeito fosse do PT ou da ex-Frente Popular….talvez perdesse até o mandato…aliás, esse fato pode ser configurado como falta de decoro e, portanto….

Em tempo 3: aqui na capital, só a Contil e oestadaocre estão repercutindo essa vergonha alheia…recebi umas 30 mensagens com esses dois vídeos como que perguntando: vocês não vão dar?

Em tempo 4: enquanto isso, o principado de Sena parou no tempo (assistam Bacurau…a população de Sena tinha que ver o filme Bacurau)…não acontece nada na cidade que melhore a vida da maioria do povo.

Em tempo 5: essa decadência política em Sena é o fruto também dos ensinamentos do Mito dos otários lá do Planalto, que manda desrespeitar as leis de trânsito….(retira radar das ruas, das estradas, propõe armar as pessoas etc…o necrogoverno…governo da morte!)

Em tempo 6: ano que vem tem eleição….votem novamente!

J R Braña B.

