O procurador Regional Eleitoral da 3ª Região, Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto (foto), eleito para o biênio 2020/2021 renunciou ao cargo para o qual foi eleito pelo colegiado de Procuradores Regionais da República da PRR3, hoje, 01/10/2019 por insatisfação com a não nomeação de seu vice, também eleito, Dr. Eduardo Pellela, pelo Procurador Geral da República, Dr Augusto Aras.

O Procurador Pedro Barbosa foi nomeado, mas Pellela não. Pedro Barbosa ficará interino até a nomeação de outro Procurador Regional. O fato demonstra a luta de bastidores que ocorre no Ministério Público Federal entre as diversas correntes e acirrada com as posturas do atual governo Bolsonaro que tem desrespeitado decisões colegiadas de várias instituições, demonstrando práticas de interferências políticas que combateu durante a campanha eleitoral.

Em tempo: quem mesmo acreditou nas ‘promessas republicanas’ de Bolsonaro?????…..

Em tempo 2: esta notícia ainda nem saiu na velha mídia…mas tá saindo aqui no oestadoacre

J R Braña B.

