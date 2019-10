ex-juiz #

O governador Gladson Cameli esteve reunido na tarde desta terça-feira, 1º, em audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro (ex-juiz parcial de Curitiba – J R Braña B.), com o objetivo de agradecer o apoio irrestrito oferecido ao Estado do Acre, possibilitando a compra de 110 viaturas.

Cameli aproveitou para convidar o ministro para visitar o estado do Acre, ficando pré-agendado a data do dia 18 de novembro, quando Moro também será homenageado com a Ordem da Estrela do Acre, a mais alta honraria concedida a personalidades de dentro e de fora do estado, tendo estas prestados relevantes serviços à sociedade.

O passado de Moro o condena…ilegalidades em cima de ilegalidades…

Em tempo: o serviço relevante de Moro resultou na destruição das empresas de engenharia do Brasil, que tiveram que parar suas atividades dispensando milhares de trabalhadores e condenar sem provas e por fato indeterminado Lula impedindo que ele se elegesse pela terceira vez presidente da república.

Em tempo 2: Moro e a lava jato (aquela que The Intercept desnudou completamente) são os responsáveis por Bolsonaro estar no poder e o Brasil ter se transformado numa escória mundial.

Em tempo 3: entendemos o gesto de GladsonC…ele quer que o ex-juiz parcial ajude, com alguma coisa, o seu governo no tocante à segurança.

J R Braña B.

