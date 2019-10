conta energisa 57% #

Esta semana recebemos mais uma conta da Energisa, a empresa que recebeu de presente a Eletroacre (doada pelo governo Temer-Bolsonaro).

Em relação ao mês passado, o aumento foi de 57%…

Nenhum trabalhador recebeu aumento ou reposição salarial de 57%.

Nenhum empresa acreana, exceto bancos e quem sabe a Energisa, tenham registrado ganhos dessa ordem de 57% no último mês…

Nos meses anteriores a conta lá de casa permaneceu estável…sem oscilar os valores….por que? porque lá em casa a gente faz o que pode e o que não pode para economizar energia…sabe como é que, né?

Somos duas pessoas, eu e Deyse.

Não há justificativa para o aumento de 57%…

Bem, no sábado, final de semana, uma equipe da Energisa (a que ficou com a Eletroacre), deve ter sido por escolha aleatória (ou porque questiono muito essa empresa aqui no blog) foi verificar o medidor de onde moramos… abriram, olharam, olharam tudo duzentas vezes…lacraram novamente e concluíram: ‘aqui não há irregularidade…tudo normal.’

Claro, tiramos foto (acima e abaixo) do relatório e dos funcionários da Energisa…é o certificado de honestidade do consumidor que a empresa que ficou com a Eletroacre por R$ 50 mil nos concede sem querer.

Confira as anotações na imagem do relatório da Energisa: Não há irregularidades que interfiram no consumo…normal

Deve ter desconfiado: como esses moradores (dois) pagam uma conta dessas (uns R$ 260 em média este ano)….bem…a Energisa não sabe que fazemos um esforço hercúleo para não torrar nosso pouco dinheiro com conta de luz….por isso foi lá verificar e quebrou a cara constatando que tudo estava normal: economizamos porque não temos alternativa nem dinheiro para esbanjar com gasto de energia.

Lá em casa, brinco, dizendo que, em substituição ao ar-condicionado – uma parte da noite eu abano a Deyse com um leque por conta do calor e na outra parte da madrugada é a vez dela…vinha dando certo.

Mas não adiantou nesse último mês: sem motivos justificáveis a conta subiu 57% e pulou para R$ 410….

Vamos encontrar a Energisa no Pequenas Causas (não venço uma contra bancos…duvido muito se teremos sucesso com a Energisa…o poder econômico é muito poderoso, entende?! Mandam em tudo!).

Mas o fato é que o custo da energia está virando um tormento para as famílias todo mês…economizar não garante conta menor (o caso lá de casa mostra)…você tem que viver agora para pagar conta de luz….deveria ser o contrário: ter o benefício da energia para viver…. melhor.

Mas insisto em dizer: é a privatização, estúpido!

J R Braña B.

