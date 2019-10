george pinheiro #

O hoteleiro twiteiro abaixo talvez seja o empresário (sic) do Acre que mais odeia o PT e Lula (estes fora do poder, claro), embora nos governos do partido por aqui sempre tenha estado por perto com aquele sorriso…..)

Tudo que é pró-Bolsonaro e contra Lula e o Partido dos Trabalhadores ele compartilha…é um caso de amor, acredite!

Hoje, antes de mais um depoimento de Marcelo Odebrecht, ele compartilhou um twitter de Diogo Mainard (jornalista amigo de Aécio Neves que foi citado por outro executivo da Odebrecht…saiba aqui sobre esse boçal que se esconde em Veneza)

Veja a torcida do hoteleiro da seta pela desgraça de Lula…

Pois bem, o hoteleiro torceu muito para que Marcelo Odebrecht denunciasse Lula no depoimento de hoje…e o que aconteceu?

Marcelo defende Lula, decepciona os lavajateiros e diz que condenação do ex-presidente é injusta…

Marcelo Odebrecht frustra Lava Jato e defende Lula https://t.co/1GC3kIxnk7 pic.twitter.com/fpnOgTPVct — Blog da Cidadania (@eduguim) October 4, 2019

Em tempo: como diz – ou dizia – o então candidato a vice-governador Rocha, ‘George Pinheiro não tem lado…meio-dia ele almoça com a oposição e à noite janta com o PT’

