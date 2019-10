embaixador inglês #

AnGA (gov do Acre)

Embaixador do Reino Unido afirma que o Acre é exemplo para o mundo em preservação ambiental

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, afirmou nesta quinta-feira, 3, que o Acre é exemplo mundial no que se refere à preservação do meio ambiente. O emissário do governo britânico afirmou ainda que o estado amazônico figura como importante liderança na conservação da biodiversidade…

(…)

-O Acre tem um papel de liderança mundial sobre proteção florestal e queremos muito apoiar o desenvolvimento sustentável do Acre. Desde o pequeno produtor, grupos indígenas, agroindústrias, entre outros. Precisamos, por parte do Reino Unido, do desenvolvimento sustentável de baixo carbono através do livre comércio e um desafio mundial é a questão da mudança climática – frisou.

(…)

O Reino Unido comprometeu-se no Acordo de Paris a investir 5,8 bilhões de libras em projetos voltados ao meio ambiente entre 2016 a 2021. Somente no Acre, o país britânico já destinou recursos na ordem de 7 milhões de libras (35 milhões de Reais) que contemplaram todos os municípios do estado.

(…)

Em tempo: esse é o legado de Chico Mendes (desde 1988) que a direita não nunca compreendeu –

J R Braña B.

Ajude manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre…indomável na sua linha editorial…

Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra

Bradesco:

ag 0427-8

c/c 54694 – 1