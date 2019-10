energia aumento #

Em tempo: só evitando a privatização da Eletrobras a população terá tranquilidade no consumo de energia com preço justo…só um governo entreguista e sem noção estratégica como esse do Brasil atual pensa em vender uma empresa importante e lucrativa como a Eletrobras…e, acredite, os potenciais compradores são empresas estatais de outras nações.

Em tempo: o resto é firula política e flashs…(querem evitar aumentos todo mês da energia não deixem vender a Eletrobras e exijam a reestatização das concessionárias estaduais (ou controle estatal da política de tarifa das Energisas da vida)

J R Braña B.

