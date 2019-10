portugal eleições #

O Partido Socialista, do primeiro-ministro Antônio Costa, vence as eleições com 37% contra 29,9% do PSD, o principal opositor, segundo os boletins eleitorais mais recentes.

A esquerda, mesmo assim, terá que governar fazendo concessões a outras legendas, porque não conseguiu maioria que permitisse formar o governo sem depender de outros partidos….o regime de governo em Portugal é o Parlamentarismo…No Brasil, o Presidencialismo.

A novidade na eleição em Portugal, que era um dos quatro países na União Europeia que ainda não tinha representante da Extrema-Direita no Parlamento, é a eleição de um parlamentar do Chega.

O Partido Chega elegeu Andre Ventura (ex-vereador) para o parlamento, nas eleições de domingo, e Portugal passa agora a fazer dos países da UE onde a Extrema-Direita tem representação no Congresso.

Duas principais bandeiras do Bolsonaro Português que marcou a campanha com o discurso ‘descontente com o sistema’: justiça mais punitiva, castração de pedófilos ou instauração de prisão perpétua.

Após as eleições em Portugal, agora apenas três países da União Europeia não têm representantes da Extrema-Direita nos seus Parlamentos: Irlanda, Luxemburgo e Mata.

J R Braña B., com informações da imprensa portuguesa

