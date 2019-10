eleição 2020 sena #

As eleições do Conselho Tutelar – CT (um micropoder) no município de Sena Madureira acendeu o sinal amarelo para o prefeito da cidade, Mazinho Serafim, que vai concorrer à reeleição no ano que vem.

Conselho Tutelar, Sena: os eleitos:

Simim 521

Jose costa 478

Gessinaira 451 – Reeleita

Lays Mara 432

Emerson 391

Dos candidatos eleitos para o CT nenhum deles teve a proteção política do prefeito…ao contrário…os adversários, como o deputado Gehlen, foi o grande vencer da disputa…conseguiu eleger pelo menos dois conselheiros, que terão cargos e salários de pelo menos R$ 4 mil.

No domingo, o deputado Gehlen, a ex-prefeita Toinha e Charlene Lima se reuniram…(todos contra o prefeito)

A eleição 2020 em Sena está aberta…muito aberta!

Aliás, a cidade precisa de uma ideia…depois de um candidato

J R Braña B.

