A exigência do PC português pra se manter na Geringonça (saiba)

portugal geringonça pc #

Em Portugal, a Frente Popular que conhecemos durante 20 anos no Acre chama-se ‘Geringonça‘, que é como os partidos de esquerda definiram a aliança desde 2015…e domingo passado venceram as eleições novamente….ou seja, os portugueses gostaram da ‘Geringonça’, como diz António Costa (com acento agudo no António), que deverá ser indigitado primeiro-ministro pela esquerda e outros aliados ainda nesta terça.

Pois bem…veja o que aconteceu para que os comunistas continuassem na Geringonça… o Viomundo informa:

O Partido Comunista tinha uma exigência para se manter na geringonça que governa Portugal: aumentar o salário mínimo para o equivalente a 3.800 reais por mês. Malditos escravocratas! — VIOMUNDO (@VIOMUNDO) October 8, 2019

Em tempo: perversos comunistas…exigindo salário mínimo de R$ 3,8 mil para os trabalhadores…

Em tempo 2: na França o salário mínimo é 4,8 mil (país mais rico que Portugal)…aqui no Brasil, país mais rico que França e Portugal juntos, o salário mínimo é menos de R$ 1 mil….e agora com reajuste não mais pela inflação e PIB do ano anterior (decisão do Mito Bolsonaro, entendeu?)

Em tempo 3: como se chamará a nova aliança dos partidos de esquerda no Acre?

J R Braña B.

Ajude manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre…

Paypal – e-mail – joaoroberto15@globo.com

Ou se desejar…

Depósito em conta:

J R B Bezerra

Bradesco

Ag 0427 – 8

CC 54694 – 1