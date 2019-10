peru rocha acre #

AnGA (Gov do Acre)

Em Ucayali, vice-governador estabelece pacto econômico para o desenvolvimento das duas regiões

O vice-governador, Major Rocha, os parlamentares estaduais Luiz Gonzaga (PSDB) e Antônia Sales (MDB), que representam a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, participaram da I Conferência Empresarial Amazônica, em Pucallpa, no Peru. A comitiva acreana também esteve em Ucayali, onde Rocha se reuniu com o governador daquela província, Francisco Peso Torres, onde estabeleceram uma meta para executarem a ligação das duas regiões economicamente.

“Estabelecendo prazos para não perderemos tempo na viabilidade dessa integração Brasil e Peru”, destaca o vice-governador do Acre.

(…)

Em tempo: ligação do Juruá com o Peru poderia ser por ferrovia (poder das montadoras de carros deixaria?) …são 220 quilômetros até Pucallpa…por rodovia haverá uma pressão enorme contra a construção… O Peru sabe o que é a pressão internacional sobre a ideia de construção da Carretera do Alto Purus (já apelidada da Rodovia da Morte)…ligação fluvial e aérea podem ser dinamizadas, sim.

Em tempo 2: o tempo da integração Acre-Peru é o tempo da história dos dois povos…não existe isso de prazo determinado, vice-governador…as necessidades dos dois lados e as compreensões políticas vão definindo o ritmo do intercâmbio…ora acelerado, ora lento…ora parado…(como ficamos mais de 100 anos de costas para o nosso vizinho)

Em tempo 3: Está aí a Interoceânica….(falta tino político, compreensão…dos dois lados….)

J R Braña B.