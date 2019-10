previdência acre #

AnGA (governo do Acre)

Governo vai elaborar projeto de reforma previdenciária no Acre

O Governo do Acre vai apresentar para a Assembléia Legislativa um projeto de reforma previdenciária do Estado. A informação foi dada pelo governador Gladson Cameli, ao participar do Fórum Nacional de Governadores, nesta terça-feira, 7, em Brasília.

“Vou mandar esse projeto o quanto antes, porque o Acre enfrenta uma situação de emergência financeira e não podemos mais esperar”, disse o governador, exemplificando: “O déficit da Previdência no meu Estado em janeiro deste ano foi de R$ 40 milhões e já estamos caminhando para R$ 50 milhões, porque a conta cresce mensalmente e quem paga essa conta é o povo, que não pode mais esperar”.

Em tempo: lembre-se: GladsonC, governador do Acre, é empresário milionário e não precisa de aposentadoria pública…o Estado brasileiro já deu tudo a ele e aos seus…portanto…. – J R Braña B.