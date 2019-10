bancada acre #

Gladson Cameli apresenta propostas para emendas de bancada a parlamentares federais

“Estou aqui para pedir apoio e dialogar para que possamos encontrar, juntos, formas de beneficiar a população do nosso estado”. Foi o que disse o governador Gladson Cameli a integrantes da bancada federal do Acre, em reunião realizada na tarde desta terça-feira, 8, em Brasília, para apresentar as propostas prioritárias do governo para emendas parlamentares relativas a 2020.

“Compreendo que as emendas são de responsabilidade dos parlamentares, mas peço que analisem nossas propostas, porque são de extrema importância para a população do estado”, disse o governador.

Em tempo: precisa desenhar…faz sentido, então, a ameaça em demitir os indicados dos parlamentares na máquina estadual – J R Braña B.

