OCDE: Trump faz Bolsonaro de bobo

Donald Trump, presidente do EUA, não cumpre promessa feita ao seu fã de carteirinha Bolsanaro, de fazer do Brasil um membro da OCDE.

Brasil vira piada no mundo com Bolsonaro…

Florestan Fernandes constata o prejuízo:

O acordo do Mercosul com a UE que representaria um aumento no PIB de US$ 87,5 bilhões foi suspenso pelo veto da França. Agora, os EUA não endossaram o ingresso do Brasil na OCDE. Hoje, 36 blocos do petróleo brasileiro foram entregues as petroleiras internacionais.Saudades do Lula

— Florestan Fernandes (@florestanjr) October 10, 2019