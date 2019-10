equador protesto #

Governo traidor das conquistas sociais no Equador responde protesto legítimo do povo com violência desmedida.

A direita está destruindo a América Latina (Argentina, Brasil e agora Equador)…essas imagens de covardia da polícia de Guayaquil que você não vai ver na TV do Brasil.

Gente do povo fardada, para proteger os ricos, batendo em gente sem farda massacradas pelos ricos…

Como diz o equatoriano abaixo, é o Estado falido.

Estado fallido… No hay respeto por la vida de nadie. Pagarán @Lenin y @mariapaularomo, pagarán… pic.twitter.com/6OXzfuIcJI — Omar Jaén Lynch (@Kelme_boy) October 10, 2019

#SOSEcuador

Esto no saldrá en los grandes medios de comunicación, pueblo civil, campesinos, trabajadores víctimas de la violencia desmedida de la policía y militares.

Exigimos la renuncia de ministros criminales @mariapaularomo y Oswaldo Jarrín ante delito de lesa humanidad pic.twitter.com/kOIOuTtUT9 — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 10, 2019

