recursos acre 137 mi perda #

O atento repórter Edmilson Ferreira, do ac, desencavou um texto da Agência Senado que escancara que o Acre perdeu pelo menos R$ 137,6 milhões….Edmilson deve ter ficado tão impactado com o prejú que trocou os valores do Acre pelo de Alagoas (148 milhões)…ka ka ka!.

oestadoacre mostra no final do texto a tabela (o Acre é o que mais perde dos Estados do Norte)

Segundo a Agência Senado, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 98/2019 estabeleceu cálculos que concediam R$ 446,7 milhões do Pré-Sal ao Estado do Acre. Na costura efetivada para aprovação do Projeto de Lei (PL) 5478/2019, esses cálculos mudaram a trajetória do aporte, que caiu para R$ 309 milhões.

Diferença a menor para o Acre: 137,6 milhões.

O Acre é rico e dispensa, pois não precisa de quase 140 milhões…deve ser isso.

Lembre que a maioria esmagadora da bancada do Acre é Bolsonaro (e este até agora não moveu uma palha pelo Acre).

Bem…o assunto (a perda dos 137,6 milhões) deveria ser manchete o dia inteiro, mas, sei lá por que – não está sendo!

Outros Estados, conforme ainda a Agência Senado, foram mais eficientes em defesa de seus interesses…Casos de Minas Gerais, que vai ser o maior beneficiário dos recursos, recebendo R$ 849 milhões e Mato Grosso, com R$ 665 milhões.

No começo da semana, este blog escancarou a crise entre a bancada federal e o governo GladsonC…

O governador GladsonC teria ameaçado até demitir indicados dos parlamentares aliados que estão pendurados na estrutura do estado caso não conseguisse concentrar para programas do seu governo a maioria dos recursos das emendas parlamentares.

Fato concreto: o Acre perdeu 137,6 milhões que poderiam ajudar a impulsionar as políticas econômica e social nos próximos meses….tudo fruto de barbeiragem política…

Com a palavra, a bancada federal bolsonarista e, claro, o Gov GladsonC.

J R Braña B.

